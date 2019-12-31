Lüleburgaz'da oyun terapisi eğitimi - Son Dakika

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen oyun terapisi eğitimi gerçekleşti.



Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2019 Yılı Temmuz-Ağustos Dönemi Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projesi "Oyun Terapisi Eğitimi" gerçekleşti. Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde 32 rehberlik öğretmeninin katılımıyla gerçekleşen 35 saatlik eğitimin sonunda katılımcılar; oyun terapisinde oyuncakların kullanımı, oyun temaları, oyun terapisinde seansların yapılandırılması ve aşamaları, uygulamalı vaka çalışmaları gibi konularda eğitim aldı. - KIRKLARELİ