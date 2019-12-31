Lüleburgaz'da oyun terapisi eğitimi - Son Dakika
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Lüleburgaz'da oyun terapisi eğitimi

7 saat önce

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen oyun terapisi eğitimi gerçekleşti.

Lüleburgaz'da oyun terapisi eğitimi, System.String[]

Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen oyun terapisi eğitimi gerçekleşti.


Lüleburgaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Trakya Kalkınma Ajansı'nın 2019 Yılı Temmuz-Ağustos Dönemi Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projesi "Oyun Terapisi Eğitimi" gerçekleşti. Lüleburgaz Mesleki Eğitim Merkezi'nde 32 rehberlik öğretmeninin katılımıyla gerçekleşen 35 saatlik eğitimin sonunda katılımcılar; oyun terapisinde oyuncakların kullanımı, oyun temaları, oyun terapisinde seansların yapılandırılması ve aşamaları, uygulamalı vaka çalışmaları gibi konularda eğitim aldı. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
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