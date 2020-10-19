Lüleburgaz'da parktaki çöpleri gönüllü toplayan kişi ödüllendirildi - Son Dakika

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, evinin önünde bulunan parkı düzenli olarak temizleyen Sabiha Öztürk'ü ziyaret etti.

Gerenli, ziyaretinde, çevreye duyarlılığından dolayı Öztürk'e plaketi takdim etti.

Bu tür davranışların örnek olması gerektiğini ifade eden Gerenli, "Ne iş yaparsa yapsın, işini severek yapan, yaptığı işten mutlu olan, kibirden yoksun insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor bu dünya. İyi ki varsın Sabiha Abla" dedi.

Öztürk'ün her gün gönüllü olarak temizlik yaptığını anlatan Gerenli, bu tür duyarlı insanların sayılarının artmasını arzu ettiklerin söyledi.

Kendisine verilen plaketin çok büyük anlamı olduğunu dile getiren Öztürk ise "Bu sokaklar, parklar, kısacası bu dünya hepimizin. Eğer yaşadığımız yeri kirletirsek ileride nefes alacak, rahat bir şekilde yaşayabileceğimiz yer olmayacak. Bu nedenle buradan ailelere sesleniyorum. Lütfen çocuklarınızı çevresine duyarlı iyi birey olarak yetiştirin." ifadelerini kullandı.