Lüleburgaz'da Polis Haftası'nda Mevlid Okutuldu
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Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında mevlid okutuldu, lokma dağıtıldı.
Kırklareli Lüleburgaz
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:24 Kaynak: İHA
İlçe Emniyet Müdürlüğü
ve Türk Kızılayı
Lüleburgaz Şubesi tarafından Polis Haftası
etkinlikleri kapsamında mevlid okutuldu, lokma dağıtıldı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Sokollu Mehmet Paşa
Camii'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlid okutuldu. Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından da Sokollu Mehmet Paşa Camii bahçesinde şehitler için vatandaşlara lokma dağıtıldı. Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız "Kızılay olarak şehitlerimiz için lokma ikram ediyoruz. Vatanımız için kendini feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi. - KIRKLARELİ
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