Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Polis Haftası'nda Mevlid Okutuldu

Lüleburgaz'da Polis Haftası'nda Mevlid Okutuldu

44 dakika önce

Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında mevlid okutuldu, lokma dağıtıldı.

Lüleburgaz'da Polis Haftası'nda Mevlid Okutuldu, System.String[]
Kırklareli Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından Polis Haftası etkinlikleri kapsamında mevlid okutuldu, lokma dağıtıldı.

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Sokollu Mehmet Paşa Camii'nde Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası kapsamında şehitler için mevlid okutuldu. Türk Kızılayı Lüleburgaz Şubesi tarafından da Sokollu Mehmet Paşa Camii bahçesinde şehitler için vatandaşlara lokma dağıtıldı. Türk Kızılayı Lüleburgaz Şube Başkanı Mustafa Gamsız "Kızılay olarak şehitlerimiz için lokma ikram ediyoruz. Vatanımız için kendini feda eden tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:24 Kaynak: İHA
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