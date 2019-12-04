Lüleburgaz'da sanayi sitesindeki iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Güneş Mahallesi'ndeki Yeni Sanayi Sitesi'nde, Erkan Günebakan'a ait inşaat ve araç malzemesi satışının yapıldığı iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti.

Motor yağı, tiner ve gaz yağı gibi yanıcı maddelerin de bulunduğu öğrenilen iki katlı iş yerinde çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen iki itfaiye eri, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Lüleburgaz İtfaiye Müdürü Ceyhun Akgöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş yerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangına 7 araçla müdahale ettiklerini anlatan Akgöl, "Soğutma çalışmalarımız başladı. Bir dükkanda hasar mevcut. Kontrol altına aldık.

İki itfaiye erimiz dumandan etkilendi. Herhangi bir sağlık problemleri yok." dedi.