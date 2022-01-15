Üye Girişi
Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor - Son Dakika

Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor

15.01.2022 16:19
Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanakta taşan Lüleburgaz Deresi sularının tehdit ettiği, yan yatan 3 binanın valilik kararıyla yıkımına başlandı.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde etkili olan sağanakta taşan Lüleburgaz Deresi sularının tehdit ettiği, yan yatan 3 binanın valilik kararıyla yıkımına başlandı.

Lüleburgaz'da 28 Aralık 2021'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, ilçede bulunan Lüleburgaz Deresi'nin taşmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu evlerinde mahsur kalan 304 kişi, AFAD ve belediye ekipleri ile askerler tarafından kurtarıldı. Sel sonrası bölgede 3 binanın yan yatarak, yıkılma tehlikesinin oluştuğu tespit edildi. Binaların tahliye edilmesinin ardından Kırklareli Valiliği, yıkım kararı çıkardı. Devlet Su İşleri'ne ait kepçeyle bölgede yıkımlara, Taştan ailesinin 3 katlı evinden başlandı. Yetkililer, pazartesi günü kalan 2 binanın da yıkım işlemine başlanacağını belirtti.


Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor
Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor
Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor
Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor
Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor
Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor
Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor
YORUMLAR
500

Kırklareli, Lüleburgaz, Aralık, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor - Son Dakika


Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı         
16:17
Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan         
16:14
Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü trafik kazası geçirdi Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü trafik kazası geçirdi         
16:07
Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı Yargıtay'dan miras konusunda örnek niteliğinde "hayırlı evlat" kararı         
15:50
Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi         
15:37
Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili Yüzde 125'e varan zam sonrası vatandaş isyan etti! Herkes faturalardaki artışa tepkili         
14:44
Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek Son Dakika! Aşısızlar için PCR test şartı tamamen kaldırıldı; konser ve sinema etkinliklerine test yaptırılmadan da girilebilecek         
13:37
Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı Mustafa Sarıgül'ün il başkanını azarladığı anlar TikTok'tan yayınlandı         
12:52
Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü Annesine kötü davranan arkadaşını, kafasına çekiçle vurarak öldürdü         
12:25
Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz Enes Kara'nın intiharıyla ilgili Bakan Derya Yanık'tan ilk açıklama geldi: Tipik bir iletişimsizlik görüyoruz         
11:49
Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı! Yolda yaralanan vatandaşa ilk müdahaleyi Canan Kaftancıoğlu yaptı!         
11:05
Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi Hamile eşinin üzerinde sigara söndürüp bıçakla yaraladığı talihsiz kadın, beyin kanaması geçirdi         
10:51
Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada Çığlık sesleri yürek parçaladı! Otomobilin kaygan yolda kaza yaptığı anlar kamerada         
10:39
Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı Düğünde damadın genç kıza attığı bakış olay olmuştu! Olayın perde arkası ortaya çıktı         
10:24
Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı Damla Sönmez'le aşk yaşadığı öne sürülen Murat Boz, soruları cevapsız bıraktı         
09:09
Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu Hastanede korkunç olay! Hemşireye, "Kalemi vermezsen oksijeni keserim" diyen personel, bir hastanın ölümüne neden oldu         
09:05
Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi Acun Ilıcalı, hediyelere boğdu! MasterChef Türkiye şampiyonuna iki ödül birden verdi         
09:02

Son Dakika Haberleri
16:17 Kazmasının son darbesiyle havalara uçtu, topraktan değeri belirlenemeyen altınlar fışkırınca yetkilileri aradı
16:16 Otizmli gencin köpeği silahla öldürüldü, mahalle birbirine girdi
16:14 Galatasaray'ın yeni hocası zor durumda kaldı! Kadrosunda ne atan var ne de tutan
16:13 Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'in eski yarışmacısı Tunahan'a iş teklif etti
16:06 Acun Ilıcalı'nın kızları, Kartalkaya tatili dönüşü trafik kazası geçirdi
16:05 Kur korumalı mevduatın büyüklüğü 131 milyar lirayı geçti
16:04 Üzeri kirli diye işçisini otomobilinin bagajında taşıyan patrona, 1665 lira ceza verildi
15:48 Yeni transfer Visca ilk 11'de! Lider Trabzonspor, zorlu Sivasspor deplasmanında
15:37 Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, 40. doğum gününe özel pozlar verdi
15:14 Yüzüne Fransız askısı operasyonu yaptıran Berksan, son haliyle Jeremy Meeks'e benzetildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2022 16:27:38. #1.12#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da sel sonrası yan yatan 3 bina yıkılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement