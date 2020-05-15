Lüleburgaz'da semt pazarı açılacak - Son Dakika

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Atatürk Mahallesi'nde yapımı devam eden yeni semt pazarının hizmete gireceğini bildirdi.

Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, yeni semt pazarının 19 Mayıs Salı günü hizmete açılacağını belirtti.

Alışveriş kültürünün tarihi dokusunu oluşturan ve her türlü sesi, rengi, kokuyu içinde barındıran semt pazarlarına bir yenisini daha eklediklerini aktaran Gerenli, şunları kaydetti:

"Atatürk Mahallesi'nde 3 bin 280 metrekare alana inşa edilen semt pazarı 19 Mayıs Salı günü gıda bölümü ile hizmete açılacak. Haftanın 3 günü hizmet verecek pazarda salı günleri gıda, perşembe günleri tuhafiye ve tekstil, cuma günleri üretici pazarı kurulacak. Gıda, tekstil ve üretici esnafın yanı sıra balıkçı esnafı da hizmet verecek. Son düzenlemeye göre 132 gıda, 118 tuhafiye ve tekstil, 74 üretici ve 11 balıkçı tezgahı olmak üzere toplam 335 tezgah açılacak. Ayrıca mevcut alanda çocuklarımız için 795 metrekarelik oyun alanı bulunmakta."