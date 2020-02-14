Lüleburgaz'da Sevgililer Günü'nde toplu nikah töreni - Son Dakika

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde Sevgiler Günü'nde 15 çifte toplu nikah töreni düzenledi. Belediye Başkanı Murat Gerenli , nikahlarını kıydığı çiftlerle karşılıklı roman havası oynadı.

Lüleburgaz Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde toplu nikah töreni düzenledi. Belediye Başkanı Murat Gerenli, törenle daha önceden başvuran 15 çiftin nikahlarını kıydı. Çiftleri tebrik edip, mutluluklar dileyen Gerenli, nikahların ardından davul zurna eşliğinde çiftlerle karşılıklı roman havası oynadı. Başkan Gerenli, Lüleburgaz'da böylesine anlamlı bir günde güzel bir etkinlik için bir arada olmaktan çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Hayat sevince güzel. Gerçekten bunu içten samimi olarak söyleyebilen ve bunu hayatına geçirebilen herkesin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Bir insanı sevmek ile başlayacak her şey, dünyayı güzellik kurtaracak. Kinin nefretin olmadığı sevginin ve dostluğun barışın huzurun egemen olacağı bir dünya için sevgi tohumları ekmeye devam edeceğiz ve hep birlikte bunun için mücadele edeceğiz. ve bugün çok güzel bir etkinlik için bir aradayız. Bugün sevgi tohumlarının ekildiği ve sevginin yeşerdiği en önemli şey insanların birleşerek bir araya geldiği aile kurumunun kurulması için resmi nikahların kıyılmasını sağlayacağız ve bunun için bir aradayız. ve en önemli şey insanların birbirine saygı duyması ve sevgi ortamları içinde bu aile ortamlarında eşit yurttaşlar olarak geleceğe ilerlemeleri ve ülkemize güzel şeyler katmaları. Hepinizi tekrardan selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için" dedi.

- Kırklareli