Lüleburgaz'da seyir halindeki kamyonda yangın

Lüleburgaz
ilçesinde seyir halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz- Pınarhisar
karayolu TEM bağlantısı mevkisinde Erdinç Sülün
yönetimindeki 48 LT 095 plakalı seyir halindeki mıcır yüklü kamyonda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kamyonun kasa bölümünden duman çıktığını fark eden Sülün, kamyonu durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında, kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Öte yandan araç trafiğine kapatılan Lüleburgaz-Pınarhisar karayolu, yangının söndürülmesinin ardından trafiğe tekrardan açıldı.