Lüleburgaz'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sırbistan uyruklu Marko Ristic'in yönetimindeki NS 249 LX plakalı tırın dorsesinde Lüleburgaz gişeleri yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine durumu bildirdi.
Bölgeye giden Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Tır dorsesinde maddi hasar meydana geldi.
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