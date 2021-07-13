Lüleburgaz'da sıfır atığa bir adım daha - Son Dakika

Kullanılamayacak durumdaki giysiler kumbaraya!

Vatandaşlar, kent genelindeki 50 ayrı noktaya kurulacak kullanılmış giysi kumbaralarına atacakları tekstil artıklarıyla geri dönüşüme katkı sağlayacak. Uygulama, Kurban Bayramı'ndan sonra başlayacak.

Belediye hizmet binalarında sıfır atığa geçen, 4445539 numaralı Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşların metal, plastik, kağıt, karton, pil gibi atıklarını toplayan Lüleburgaz Belediyesi, sıfır atık konusunda önemli bir adım daha attı. Bir geri dönüşüm şirketiyle protokol imzalayan Lüleburgaz Belediyesi, bu kapsamda kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı, çanta gibi tekstil artıklarını geri dönüşüme kazandıracak.

50 ayrı noktaya kumbara

Bu doğrultuda Lüleburgaz Belediyesi, ilk uygulamasının Kurban Bayramı sonrasında başlaması planlanan kullanılmış giysi kumbaralarını kentin 50 ayrı noktasına yerleştirecek. Hemen hemen her mahallede bulunacak olan giysi kumbaralarına vatandaşlar kullanılamayacak durumdaki giysi, ayakkabı ve çantalarını atabilecek. Ekipler tarafından toplanacak kullanılmış tekstil atıkları, daha sonraki aşamada geri dönüşüme kazandırılacak. Böylece doğaya verilen zararda önemli bir adım daha atılmış olunacak.

Bu ürünler atılamayacak!

Öte yandan kullanılmış giysi kumbaralarına elektronik eşya, ıslak giysi, evsel atık, kitap gibi maddeler atılamayacak. Vatandaşlar bununla birlikte kağıt, karton, metal, pil, atık yağı gibi evlerinde ayrıştırdıkları atıkları 4445539 numaralı Lüleburgaz Belediyesi Çağrı Merkezi'ni arayarak aldırabiliyor.