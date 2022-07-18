Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Kereviz Sokak'ta B.D. ile B.K'nın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Dutun önemli geçim kaynağı olduğu Kemaliye'de kadınların zorlu pestil ve pekmez yapımı imece usulü ile eğlenceli hale geliyor

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kocasinan, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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