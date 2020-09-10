Lüleburgaz'da STK Platformu'ndan Erol Mütercimler'e tepki - Son Dakika

Lüleburgaz'da Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri, bir televizyon programında imam hatiplilere yönelik sözleri dolayısıyla yazar Erol Mütercimler'i kınadı.

Platformu adına Eğitim-Bir-Sen temsilcisi Mehmet Şanlıer, Ensar Vakfı Lüleburgaz Şubesi'nde düzenlediği toplantıda, Erol Mütercimler'in sarf ettiği sözleri şiddetle kınadıklarını belirtti.

Sığ ve çarpık düşünceleri ile Tevhid-i Tedrisat kanunu ile kurulan, milletin ilim ve irfanının çilekeş temsilcisi, gönlü din, iman, vatan ve millet aşkı ile atan, ufku ve davası ümmet ve yüce millet olan bu nezih ve müstesna kitleyi mahkum etmeye çalıştığını vurgulayan Şanlıer, çıktığı her televizyon programında Mütercimler'in hangi bilimsel veriye dayalı olarak bu ithamda bulunduğuna anlam veremediklerini kaydetti.

Şanlıer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hangi istatistiki veriye dayalı olarak, temeli ihlas ve samimiyetle atılmış ve aynı samimiyetle öğrenci yetiştiren bu okulları ve mezunlarını, koca bir camiayı töhmet altında bırakacak sözler edebilmiştir. Açıktır ki konu İmam Hatipler olduğunda bilim değil bilinçaltı konuşmuştur. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi bir devlet kurumu olarak faaliyetlerini yürüten, doğru din ve ahlak eğitimi konusunda topluma önemli katkılar sunan imam hatip okulları üzerinden halkımızın benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan, ayırımcı, dışlayıcı bir dille kamu barışını bozan söz konusu kişiyi, platformumuzda yer alan tüm STK'lar olarak şiddetle kınadığımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."