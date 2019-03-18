Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Şüpheli Ölüm

Lüleburgaz'da Şüpheli Ölüm

11 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Lüleburgaz'da Şüpheli Ölüm, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, 16 Mart tarihinde Oklalı köyünde meydana geldi. Yakınları tarafından bir süredir kendisinden haber alınamayan 78 yaşındaki S.B.'nin evine giden polis ekipleri, evde kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ve 112 sağlık ekipleri, S.B.'yi yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Yapılan incelemede S.B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık tarafından ölümü şüpheli bulunan S.B.'nin cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

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