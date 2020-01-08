Lüleburgaz'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı - Son Dakika

Lüleburgaz'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı

6 saat önce

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nce açılan süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı.

Lüleburgaz'da süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı, System.String[]

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nce açılan süt sığırı yetiştiriciliği kursu başladı.

Tatarköy İlkokulunda 93 besicinin katılımıyla gerçekleştirilen kurs, 80 saat sürecek.

Hak Eğitim Müdürü İzzet Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, talep üzerine açılan süt sığırı yetiştiriciliği kursuna yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

Kursun 3 hafta sonra sona ereceğini ifade eden Arslan, başarılı besicilere sertifika verileceğini söyledi.

Kurs ile besicilerin bilinçli üretim yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Arslan, bilinçli yapılan besicilik ile verim artışının yaşanacağını ön gördüklerini kaydetti.

Arslan, kursa katılan besicilere teşekkür ederek, kursun hayırlı olması temennisinde bulundu.

Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:22 Kaynak: AA
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