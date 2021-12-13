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Lüleburgaz'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika

Lüleburgaz'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı

13.12.2021 12:09
Lüleburgaz'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı

Lüleburgaz Belediye Meclisince, taksimetre ücretlerine zam talebi onaylandı.

Lüleburgaz Belediye Meclisince, taksimetre ücretlerine zam talebi onaylandı.

Lüleburgaz Belediye Meclisi'nin aralık ayı ikinci toplantısında görüşülen taksimetre ücret tarifesinin güncellenmesi konusu, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre taksimetre açılış ücreti ve kilometre başı ücreti 6 lira 50 kuruş, her 100 metre için 65 kuruş, beklemede dakika ücreti 1 lira, en kısa mesafe ücreti ise 13 lira olarak belirlendi.

Lüleburgaz Taksiciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Özcan Papatya, yapılan zamlardan memnun olmadıklarını dile getirdi.

Artan akaryakıt ve yedek parça maliyetlerinin taksici camiasını zor durumda bıraktığını ileri süren Papatya, "Fiyatlar bizleri memnun etmedi. Sorunlar çığ gibi büyüdü. Sürekli artış gösteren maliyetler bizleri daha da zor duruma sokuyor. Halkımızın hali de ortada. Her iki taraf da halinden memnun olmasa da halkımızın hizmetine devam etmek zorundayız." diye konuştu.

Papatya, taksimetrede yeni ücret tarifesinin 15 Aralık Çarşamba gününden itibaren uygulamaya geçeceğini bildirdi.

Lüleburgaz, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da taksimetre ücretlerine zam yapıldı - Son Dakika


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