Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da, terör propagandasına tutuklama
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Lüleburgaz'da, terör propagandasına tutuklama

1 saat önce

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.R.B., mahkemece tutuklandı.

Lüleburgaz'da, terör propagandasına tutuklama, System.String[]
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, sosyal medyadan terör propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.R.B., mahkemece tutuklandı.

Lüleburgaz'ın Ahmetbey beldesinde yaşayan M.R.B.'nin, sosyal medya hesabından  'Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK/ YPG lehine paylaşımlar yaptığı belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda M.R.B., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


- Kırklareli
Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 04:42 Kaynak: DHA
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