Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor

12.07.2022 10:51
Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, "Bayram yolunda her şey yolunda" sloganıyla yürütülen trafik denetimine katıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, "Bayram yolunda her şey yolunda" sloganıyla yürütülen trafik denetimine katıldı.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafikte artış yaşanırken, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri de denetimlerini arttırdı.

Kent girişinde oluşturulan asayiş kontrol noktasında yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi. Denetimlere motosikletli polis timleri de destek verdi.

Kaymakam Yüce, denetimlerde sürücülere trafik kurallarını hatırlattı.

Denetlenen araçların şoför ve yolcuları ile sohbet eden Yüce, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da katıldı.

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Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Salih Yüce, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika

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