Denetlenen araçların şoför ve yolcuları ile sohbet eden Yüce, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Salih Yüce, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor - Son Dakika

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