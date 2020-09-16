Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Lüleburgaz ilçesi Sakızköy Caddesi'nde iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada Recep Cavga hayatını kaybederken, araçlarda bulunan Zeki Ozan, Veysel Kiracı, Mustafa Kiremitçi ve Aytül Kiremitçi ise ağır yaralandı. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KIRKLARELİ

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