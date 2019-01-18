Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osman Kahraman'ın idaresindeki 34 JG 5996 plakalı tır, D-100 karayolu Eski Sanayi Sitesi mevkisinde Hülya Köybaşı'nın yönetimindeki 39 AY 093 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada otomobilde sıkışan Köybaşı, vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Köybaşı, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:09 Kaynak: AA

Osman Kahraman, Lüleburgaz, Güncel
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