Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Lüleburgaz ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Lüleburgaz
ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eren Tolga Şıra yönetimindeki 39 ET 523 plakalı otomobil, Pınarhisar
yolu TEM otoyol
mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Şıra, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi
'ne götürülen Şıra, tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:08 Kaynak: AA
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