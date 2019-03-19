Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Lüleburgaz ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eren Tolga Şıra yönetimindeki 39 ET 523 plakalı otomobil, Pınarhisar yolu TEM otoyol mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan Şıra, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen Şıra, tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:08 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Survivor'da Araba Ödülünü Kim Kazandı? Otomotiv Devi BMW'de Skandal Karar! Türkçe Konuşmayı Yasakladı Müjdat Gezen, Hapis İstemiyle Yargılandığı Davaya Zorla Getirilecek Bakan Kurum: LPG'li Araçların Kapalı Alanlara Girebilmesi İçin 3 Bakanlık Çalışıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 11:31:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]