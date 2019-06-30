Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Lüleburgaz'da trafik kazası: 2 yaralı

16 dakika önce

Lüleburgaz'da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Lüleburgaz'da trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Lüleburgaz'da meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İstasyon mevkisinde Rıfat Özmen yönetimindeki 39 TN 081 plakalı otomobil ile Fikri İnançlı idaresindeki 59 HN 794 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, Fikri İnançlı ile eşi Meliha İnançlı yaralandı.
Yaralı çift, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 10:13 Kaynak: AA
Lüleburgaz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yardım isteyen kamyon şoförünün bacaklarının üzerinden iki kez otomobil geçti İzmir'deki feci trafik kazasında otomobil metrelerce uçtu: 2 ölü Trump ile Kim, silahsız bölgede görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kyoto'daki Ara Güler Sergisi'nin açılışını yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 10:29:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]