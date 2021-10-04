Üye Girişi
Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

04.10.2021 09:53
Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı, System.String[]

Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Lüleburgaz'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Umut A. idaresindeki 39 AU 456 idaresindeki otomobil İstasyon Caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Umut A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Lüleburgaz, Otomobil, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tekvonda kursunda iğrenç olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş 09:48 Tekvonda kursunda iğrenç olay! Hareket gösterme bahanesiyle çocukları istismar etmiş TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı 09:39 TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti 09:31 Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder'den sevindiren haber: Kemoterapi bitti
09:27 "Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara 09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor 08:34 MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor
Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi 07:34 Birçok dünya liderinin özel sırları ve mal varlıkları ifşa edildi Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var 07:13 Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil onlarca ilde 3 gün boyunca yağış var

Son Dakika Haberleri
09:38 TBMM eski başkanı İsmail Kahraman yeni anayasa çağrısında bulundu : Değişmez maddeler konmamalı
09:34 Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu
09:29 Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü
09:27 "Grip salgını gelecek" diyen profesör en riskli 3 grubu açıkladı
09:10 Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi
09:08 Volkan Demirel'den G.Saray'ın golüne ilginç yorum: Amerikan futbolu izledik
09:07 Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban güçleri ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma meydana geldi
08:35 Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek
08:34 MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor
08:06 Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu
Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin Burnu kanayan 11 yaşındaki çocuğa görevliden şiddet: Ortalığı kirlettin         
09:51
Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler Ali Koç, Kim Min-Jae hakkında çıkan haberler noktayı koydu: 8-9 milyona alabiliyorlarsa gelsinler         
09:45
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü Erman Toroğlu, Muslera'ya kırmızı göstermeyen hakeme ateş püskürdü         
09:29
Yargıtay'dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür Yargıtay'dan tüketiciler için emsal karar: Sözleşmede yer alan haksız şartlar hükümsüzdür         
09:23
Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana Aşı kartında yeni gelişme! İsrail'de üçüncü doz korona aşısı olmayana "Yeşil Geçiş" adı verilen kart verilmeyecek         
08:35
Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu Putin'in danışmanı Erdoğan'la Soçi'de yapılan görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu         
08:07
İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü İslam karşıtlığı ile bilinen İsveçli karikatürist Lars Vilks, trafik kazasında yanarak öldü         
07:26
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu Galatasaray'ın son saniye golünde faul var mı? Deniz Çoban tartışmalara son noktayı koydu         
00:56
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek Google'nin eski yöneticisi Dünya'dan gizli yürütülen çalışmayı açıkladı: Robotlar kıyameti getirecek         
20:49
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt Aşılamaya rağmen vaka sayıları neden düşmüyor? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü merak edilen soruya yanıt         
19:30
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü Evinin önünde tuzak kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü         
13:45
Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı         
13:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 10:02:00. #1.11#
SON DAKİKA: Lüleburgaz'da trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement