Lüleburgaz'da Trakya Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Lüleburgaz'da Trakya Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi - Son Dakika Spor

Lüleburgaz'da Trakya Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1. Trakya Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi.

Lüleburgaz'da Trakya Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 1. Trakya Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya 30 kulüp 290 da sporcu katıldı.


Turnuvaya Lüleburgaz'dan 9, Yalova'dan 1, İstanbul'dan 4, Tekirdağ'dan 9, Edirne'den 3, Bulgaristan'dan 1 olmak üzere toplam 30 kulüp katılım gösterdi. 290 sporcunun katıldığı turnuvada şölen havası yaşandı. 6 kategoride yapılan maçlar büyük bir çekişme ve mücadele içinde geçti.


Turnuvaya; masa tenisinin altın kızı olarak tabir edilen Avrupa ikincisi, Balkan Şampiyonası En iyi 16'lar Türkiye Şampiyonu, Masa Tenisi Genç Milli ve A Milli Takım 1. Oyuncusu Ece Haraç da katıldı. Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kaya Atay, milli sporcu Ece Haraç'a plaket takdim etti.


Çok duygulandığını ve Lüleburgaz'ı asla unutmayacağını söyleyen Ece Haraç, Lüleburgaz'da yapılan tüm organizasyonlara seve seve katılacağını ve Lüleburgaz'ın gönüllü elçisi olacağını belirtti.


Organizasyonda Teşvik Kızlarda Cansu Doğan, Teşvik Erkeklerde Ahmet Burak Koç, Minik Kızlarda Mina Canlı, Minik Erkeklerde Mert Bigebay, Küçükler Kızlar Güliz Ant, Küçük Erkeklerde Efe Haraç, Yıldız Kızlarda Eylül Günay, Yıldız Erkeklerde Muhammed Akalın şampiyon oldu. - KIRKLARELİ

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Lüleburgaz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:00 Kaynak: İHA
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