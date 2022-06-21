Lüleburgaz'da Türk Kızılay butik mağazası açılacak

Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ihtiyaç sahibi hasta ve refakatçilerine yardımcı olmak amacıyla Türk Kızılay butik mağazası açılacak.

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü ile Türk Kızılay tarafından yürütülecek proje kapsamında hastane içerisinde açılacak mağazada ihtiyaç sahiplerine hizmet verilecek.

Mağazadan, hastanenin acil servisinden giriş yapan hasta, yaralı ve refakatçilere kıyafet yardımı yapılacak.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ile Türk Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç tarafından, şube başkanlığında düzenlenen törenle butik mağaza işbirliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay Şube Başkanı Göç, konuşmasında, projenin ikinci protokolünü imzaladıklarını söyledi.

Butik mağazanın ilk etapta Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde açıldığını anımsatan Göç, güzel sonuçlar elde ettiklerini kaydetti.

İhtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını ifade eden Göç, "Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ihtiyaç sahiplerine hizmet edecek olan mağazamın işbirliği protokolü de imzalandık. İlimize yeni bir hizmet merkezinin kazandırılmasının bahtiyarlığı ile hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Cerit ise önemli bir proje olduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.