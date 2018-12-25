Lüleburgaz
'da "Türk Sanat Müziği" konseri verildi.
Lüleburgaz Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında Kültür Sanat Derneğince Aşkiye-Neşet Çal
Sahnesi'nde verilen konseri Şef
İnci Dalca yönetti.
Dalca, konserin ardından yaptığı konuşmada, dinleyicisinin ayağına giden bir orkestra olduklarını söyledi.
Konserlere gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Dalca, konsere katılanlara teşekkür etti.
Yaklaşık 2 saat süren ve 26 şarkının seslendirildiği konser, dinleyicilerin beğenisini topladı.