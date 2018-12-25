Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da "Türk Sanat Müziği" Konseri

Lüleburgaz'da "Türk Sanat Müziği" Konseri

49 dakika önce

Lüleburgaz'da "Türk Sanat Müziği" konseri verildi.

Lüleburgaz'da
Lüleburgaz'da "Türk Sanat Müziği" konseri verildi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında Kültür Sanat Derneğince Aşkiye-Neşet Çal Sahnesi'nde verilen konseri Şef İnci Dalca yönetti.

Dalca, konserin ardından yaptığı konuşmada, dinleyicisinin ayağına giden bir orkestra olduklarını söyledi.

Konserlere gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını ifade eden Dalca, konsere katılanlara teşekkür etti.

Yaklaşık 2 saat süren ve 26 şarkının seslendirildiği konser, dinleyicilerin beğenisini topladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:26 Kaynak: AA

Şef, Çal, Lüleburgaz, Güncel
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