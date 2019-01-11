Lüleburgaz'da Türk Sanat Müziği Konseri Düzenlendi

Lüleburgaz
Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk sanat müziği konseri düzenledi.
Lüleburgaz Reng-i Ahenk Kültür ve Sanat Derneği tarafından Aşkiye Neşet Çal
Sahnesi'nde gerçekleştirilen konseri şef Mete Şentürk yönetti.
Yaklaşık 2 saat süren konser dinleyicilerinin beğenisini topladı.
Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, konser sonrası yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini söyledi.
Bu tür konserlerin ilgide gördüğünü belirten Gerenli, konserde bir birinden güzel şarkılar dinlediklerini anlattı.