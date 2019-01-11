Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'da Türk Sanat Müziği Konseri Düzenlendi

Lüleburgaz'da Türk Sanat Müziği Konseri Düzenlendi

33 dakika önce

Lüleburgaz Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk sanat müziği konseri düzenledi.

Lüleburgaz'da Türk Sanat Müziği Konseri Düzenlendi, System.String[]
Lüleburgaz Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk sanat müziği konseri düzenledi.

Lüleburgaz Reng-i Ahenk Kültür ve Sanat Derneği tarafından Aşkiye Neşet Çal Sahnesi'nde gerçekleştirilen konseri şef Mete Şentürk yönetti.


Yaklaşık 2 saat süren konser dinleyicilerinin beğenisini topladı.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, konser sonrası yaptığı konuşmada, kültür ve sanat etkinliklerine önem verdiklerini söyledi.

Bu tür konserlerin ilgide gördüğünü belirten Gerenli, konserde bir birinden güzel şarkılar dinlediklerini anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:28 Kaynak: AA

Çal, Lüleburgaz, Güncel
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