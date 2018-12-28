Lüleburgaz'da Türk Sanat Müziği Konseri Verildi
1 saat önce
Lüleburgaz Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk sanat müziği konseri verildi.
Lüleburgaz
Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Türk sanat müziği konseri verildi.
Aşkiye- Neşet Çal
Sahnesi'nde şefliğini İnci Dalca'nın, sunumunu da Ferda Akın'ın yaptığı konsere, Türk Sanat Müziği severler yoğun ilgi gösterdi.
İki bölümde gerçekleşen konserde 26 eser seslendirildi.
Belediye Başkanı Murat Gerenli, bu tür etkinliklere önem verdiklerini söyledi.
Kültür ve sanat etkinliklerinin tüm hızıyla devam edeceğini ifade eden Gerenli, etkinliğe katılanlara da teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:28 Kaynak: AA
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