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Lüleburgaz'da Türkiye'ye örnek uygulama! - Son Dakika

Lüleburgaz'da Türkiye'ye örnek uygulama!

16.11.2021 11:01
Lüleburgaz'da Türkiye'ye örnek uygulama!

Lüleburgaz Belediyesi'nin Trakya'da ilk kez uygulamaya koyduğu Akıllı Atık Tanıma Sistemi sayesinde hem vatandaş hem çevre kazanacak.

Kendilerine alışveriş kartı verilecek vatandaşlar makineye attıkları her bir plastik şişe ve metal kutu için puan kazanacak. Kazanılan puanlar, vatandaşlara verilen alışveriş kartlarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki çok sayıda alışveriş noktasında kullanılabilecek.

Sıfır atık çalışmaları kapsamında çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Lüleburgaz Belediyesi önemli bir vizyon projesini daha hayata geçirdi. Belediye, örneklerinin Avrupa'da olduğu ve Türkiye'de nadir uygulanan "Akıllı Atık Tanıma Sistemi'ni" devreye soktu. Bu uygulama sayesinde metal kutu ve plastik şişelerini makineye getiren vatandaşlar, attıkları her üründen puan kazanacak. Kazanılan puanlar vatandaşlara belediye tarafından verilen Ticket alışveriş kartlarına yüklenecek. Vatandaşlar bu kartları Türkiye'nin dört bir yanında pek çok alışveriş noktasında kullanabilecek.

Kartlar o noktalardan alınacak

Vatandaşın da sıfır atık çalışmalarına bizzat destek vereceği projeyle ilgili kartlar Gençlik Parkı'ndaki Lüleburgaz Belediyesi görevlilerinden ya da Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası'nda bulunan Temizlik ve Çevre Müdürlüğü'nden alınabilecek.

"Hem vatandaş hem çevre kazanacak"

Lüleburgaz'a sıfır atık çalışmaları doğrultusunda önemli bir ivme kazandıracak proje hakkında açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürü Anıl Ergin, "Hem çevrenin hem vatandaşın cebinin kazanacağı 2 ayaklı bir proje. Artık çöp bu yüzyılın problemi değil. Bu yüzyılın problemi atıkların geri kazanılması, dönüşmesi ve bunların ekonomiye kazandırılması. Şu anda planlamamız her mahalleye olacak şekilde ama talebe göre şekillenecek. İlk makinemiz şu anda Gençlik Parkı'nda. Vatandaşlarımız plastik ve teneke atıklarıyla beraber geldiklerinde Gençlik Parkı'ndan kartlarını alacaklar. Aynı anda hemen yükleyip puanlarını kazanacaklar" dedi.

"Metal kutu ve plastikler çöp değil"

Metal kutuların ve plastiklerin çöp olmadığının altını çizen Anıl Ergin, vatandaşların makineye atacağı plastik şişe ve metal kutuların bu nedenle zedelenmemiş olmasının gerektiğini söyledi. Ergin, "Bunlar artık bedeli ödenen bir ürüne dönüştüler. Nasıl ki marketlerden alışveriş yaparken zedelenmiş, hasara uğramış, ezilmiş ürünleri tercih etmiyorsak, makineye getirirken de bu ürünlerin zarar görmemiş olması vatandaşlarımızın lehine. Makine bunu tanırken ona göre puan yükleyecek. Şu anki yaptığımız hesaplara göre 100 teneke kutu getirene 10 TL, 100 pet şişe getirene 3 TL yüklenecek. Tane başına 3 kuruş, 10 kuruş şeklinde yüklenecek. Bunlar artık çöp değil. Bunlar artık birer mamul. Bedeliyle satın alıyoruz. Bedelini ödediğimiz şeyi de tam ve eksiksiz almak istiyoruz. Üzerindeki jelatininden kapağına kadar her şeyin tam olması vatandaşlarımızın lehine. Makine bunu tanırken bu özelliklerle tanıyacak" diye konuştu.

Türkiye'nin her yerinde geçerli

Sistemde kullanılacak Ticket kartının Türkiye'nin her yerinde geçerli olacağını vurgulayan Ergin, ilerleyen dönemde atık yelpazesini genişletmeyi hedeflediklerini söyledi. Ergin, "İlerleyen süreçte bunları genişleterek karton, atık yağ, cam ve elektroniği de dahil etmek istiyoruz. Şu anda makinemiz camı renkli ve renksiz cam olarak ayırabiliyor. Bu özelliği var. Ama ülkedeki genel bir problemden dolayı camı şu anda başlatmıyoruz. İlerleyen süreçte Atık Getirme Merkezi'mizin tamamlanmasıyla birlikte kartonları da, atık yağları da, elektronik ürünleri de almaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Lüleburgaz'da Türkiye'ye örnek uygulama!

Anıl Ergin, Lüleburgaz, Türkiye, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Türkiye'ye örnek uygulama! - Son Dakika


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