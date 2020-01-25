Lüleburgaz'da

Lüleburgaz ilçesinde "Umuma Açık Yerler ile İlgili Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Osman Bilgin başkanlığında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Trakya Bölge Müdürlüğü tesislerinde gerçekleştirilen toplantıya, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Vali Yardımcısı Ali Deniz Sürmen, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Kadir Oğuz ve ilgili kurum ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, yaklaşık 15 gün önce bir eğlence mekanında yaşanan silahlı kavgada biri polis iki kişinin yaralandığını anımsattı.

Silahlı kavgaya ilişkin bazı vatandaşların eğlence mekanlarının ilçe dışına taşınması amacıyla imza kampanyası başlattıklarını belirten Bilgin, vatandaşların hassasiyetlerini dikkate aldıklarını ifade etti.

Eğlence mekanlarının ilçe dışına taşınması için çalışma yürütüleceğini anlatan Bilgin, vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.