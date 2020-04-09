Lüleburgaz'da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi - Son Dakika

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Lüleburgaz'da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi
6 saat önce
Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nin ürettiği maskeler, sağlık çalışanlarına teslim edildi.
Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nin ürettiği maskeler, sağlık çalışanlarına teslim edildi.
Korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Lüleburgaz'da kurumlar da taşın altına elini koyarak maske üretimine başladı. Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi de bir süredir idareci, öğretmen ve kursiyerleri ile beraber maske üretiyor.
Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi idareci, öğretmen ve kursiyerleri tarafından korona virüsün yayılmasını önlemek amacıyla üretilen çok kullanımlık maskeler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Arslan tarafından, sağlık kuruluşlarına dağıtılmak üzere İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk'a teslim edildi. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:36 Kaynak: İHA
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