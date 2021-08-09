Üye Girişi
Lüleburgaz'da yağmur suları boşa akmayacak! - Son Dakika

Lüleburgaz'da yağmur suları boşa akmayacak!

09.08.2021 15:33
Lüleburgaz'da yağmur suları boşa akmayacak!, System.String[]

Lüleburgaz Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclis Toplantısı'nda aldığı kararla birlikte yeni yapılan inşaatlarda yağmur suları toplanmaya başlanacak.

"Yeni binalara yağmur suyu toplama şartı"

Temmuz ayında Lüleburgaz Belediyesi imar plan notlarına işlenen karar sayesinde çatılardan toplanan yağmur suları bahçe sulama ve benzeri alanlarda kullanılabilecek. Bu kararla birlikte su kullanımında uzun vadede büyük oranda tasarruf elde edilmesi bekleniyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçtiğimiz Nisan ayındaki meclis toplantısında aldığı kararla birlikte inşası yapılan yapılara, yağmur suyu toplama alanları yapma zorunluluğu getirildi. Bu karar, yapılan çalışmalar sonucunda Temmuz ayı itibarıyla Lüleburgaz Belediyesi İmar Plan Notları içerisinde yer aldı. Alınan kararla birlikte inşaatı gerçekleştirilen yapılara yağmur suyu toplama alanları yapmaları yönünde zorunluluk getirildi.

İleride bütün yapılarda olacak

Alınan kararda metrekare sınırının olmaması da sevindirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 bin metrekare üzerine zorunlu kıldığı, ancak yerel yönetimlerin 2 bin metrekarenin altına da zorunlu kılabileceği yönündeki karara istinaden Lüleburgaz Belediyesi 2 bin metrekarenin altındaki binalarda da yağmur suyu toplama alanlarına zorunluluk getirdi. Bu sayede Lüleburgaz'da yapılacak olan her yeni yapıda yağmur suyu toplama alanı olmuş olacak. Yağmur suyu toplama alanlarının özellikleri ise imar plan notlarında net bir şekilde belirtildi. Bu kapsamda yağmur sularının toplanacağı depo zeminin altında binalara 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla yaprak tutucu elemanlara sahip olacak. Depoların dış yüzeyi gün ışığını geçirmeyecek. Bakteri üremesine engel olunması için opak olacak. Depo girişleri ve kanallar sivrisinek ve benzeri canlıların girmesine engel olacak şekilde perdelenecek. Bununla birlikte depolar temizlenebilir olması amacıyla kolayca erişilebilir olacak.

Yüzde 30 su tasarrufu öngörülüyor

Yağmur suyu toplama alanları sayesinde konutların kullandığı su tüketiminde yüzde 30 civarında su tasarrufunun olması bekleniyor. Küresel iklim değişikliği sonucu yağışların düzensizleşip azalması nedeniyle oldukça önem taşıyan bu adım sayesinde uzun vadede su tüketiminde ciddi oranda azalma olması bekleniyor.

Lüleburgaz'da yağmur suları boşa akmayacak!

Lüleburgaz, Nisan, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da yağmur suları boşa akmayacak! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

17:10 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım 16:25 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor 16:06 En çok fındık üreten şehirler belli oldu! Listenin başını yine Ordu çekiyor
Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş 16:01 Kuyumcular açıkladı! Altındaki düşüş "fırsat" olarak değerlendiriliyor Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi 15:43 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı 15:11 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: 14:58 İntihar eden 18 yaşındaki Eda Nur'un ifadesi ortaya çıktı: "Yapmayın" dedim ama dinlemediler 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan 14:08 3 kız çocuğu kayıplara karıştı! Piknik yapmak için çıkan kızların aileleri perişan

Son Dakika Haberleri
17:09 "Cumhurbaşkanı adaylığı için Mehmet Şimşek'e teklif götürüldü" iddiasına CHP'den cevap: Milletin asıl gündemini çalma çabası
17:07 Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı
16:24 Aleyna Tilki'nin annesinden dikkat çeken sözler: Ben kimsenin kadını olmadım
16:10 Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı
16:03 Hastalığı için yardım istedi, medya ölü ilan etti! Haluk Levent, hakkında çıkan haberlere sitem etti
16:02 Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir
15:43 Paris, taraftar yağmurunda! Messi'nin geleceğini duyan futbolseverler sokaklara döküldü
15:42 Pakistan'da akıllara durgunluk veren olay! Medrese kütüphanesine idrarını yapan 8 yaşındaki çocuğa ölüm cezası verildi
15:10 Yorumcu Demarez'e ekrana çıkma yasağı! Belçika Kadın Basketbol Takımı hakkında çirkin ifadeler kullanmıştı
15:03 Hakkari'den mutlu haber, risk haritasında düşük riskli iller arasına girdi
Küçük kız, tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar saniye saniye kaydedildi Küçük kız, tırın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu! O anlar saniye saniye kaydedildi         
17:11
Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı Sarı-Lacivertliler, Arsenal'dan Sead Kolasinac ile prensipte anlaşma sağladı         
17:08
Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı Türk kadınlarına hakaret eden Afgan gazeteciye tepki gösteren Demet Akalın, Erdoğan'ın adı geçince paylaşımını kaldırdı         
16:10
Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir Büyük bomba Burak Yılmaz'ın babasından geldi: Uğurcan Çakır çok hızlı şekilde Lille'e imza atabilir         
16:03
Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi Balıkesir'deki otobüs kazasıyla ilgili korkunç iddia! Ölen şoförün kardeşi: Bana mesaj attı, aracın arızalı olduğunu söyledi         
15:47
Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi Yangınların büyük yıkıma yol açtığı Antalya'da sağlıkçıların tüm izinleri iptal edildi         
15:30
Kitapçıya Kitapçıya "Dedem bana tecavüz etti" notunu bıraktı! Ekipler tarafından bulunan genç kız olanları anlattı         
15:01
Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı Antalya'da genç avukat, oturduğu evin penceresinden aşağı atladı         
14:44
Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu Ali Koç'un imzası para yağmurunu başlattı! Sarı-Lacivertliler, kasalarına 30 saniye içinde 15 milyon TL doldurdu         
13:54
Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi Son dakika! Nusaybin'de bombalı eylem hazırlığı! Terörist güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi         
13:52
Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi Yangın bölgesinde gerilim! Bakan Kurum, isyan eden vatandaşların sorularına cevap verdi         
13:51
Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor Yangına müdahale için kiralanmıştı! Rus uçağı suyu alevlerin olmadığı bölgeye boşaltıyor         
13:46
Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor Karabük'te 6 yıl önce yapılan ve kullanılmayan yurt binası, 32 milyon liraya ihaleye çıkıyor         
13:42
Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait Ormanlık alanda cansız beden bulundu! Hayvanlar tarafından parçalanmış ceset bir erkeğe ait         
12:03
İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor İzmir'de otobüste tacize uğrayan genç kız o anları videoya kaydetti! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
11:31
Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış Balıkesir'deki otobüs kazasında dikkat çeken detay! Ağır yara almayan tek yolcunun emniyet kemeri takılıymış         
10:14
Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 17:17:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lüleburgaz'da yağmur suları boşa akmayacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement