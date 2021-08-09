Lüleburgaz'da yağmur suları boşa akmayacak! - Son Dakika

"Yeni binalara yağmur suyu toplama şartı"

Temmuz ayında Lüleburgaz Belediyesi imar plan notlarına işlenen karar sayesinde çatılardan toplanan yağmur suları bahçe sulama ve benzeri alanlarda kullanılabilecek. Bu kararla birlikte su kullanımında uzun vadede büyük oranda tasarruf elde edilmesi bekleniyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin geçtiğimiz Nisan ayındaki meclis toplantısında aldığı kararla birlikte inşası yapılan yapılara, yağmur suyu toplama alanları yapma zorunluluğu getirildi. Bu karar, yapılan çalışmalar sonucunda Temmuz ayı itibarıyla Lüleburgaz Belediyesi İmar Plan Notları içerisinde yer aldı. Alınan kararla birlikte inşaatı gerçekleştirilen yapılara yağmur suyu toplama alanları yapmaları yönünde zorunluluk getirildi.

İleride bütün yapılarda olacak

Alınan kararda metrekare sınırının olmaması da sevindirdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2 bin metrekare üzerine zorunlu kıldığı, ancak yerel yönetimlerin 2 bin metrekarenin altına da zorunlu kılabileceği yönündeki karara istinaden Lüleburgaz Belediyesi 2 bin metrekarenin altındaki binalarda da yağmur suyu toplama alanlarına zorunluluk getirdi. Bu sayede Lüleburgaz'da yapılacak olan her yeni yapıda yağmur suyu toplama alanı olmuş olacak. Yağmur suyu toplama alanlarının özellikleri ise imar plan notlarında net bir şekilde belirtildi. Bu kapsamda yağmur sularının toplanacağı depo zeminin altında binalara 3 metreden fazla yaklaşmamak kaydıyla yaprak tutucu elemanlara sahip olacak. Depoların dış yüzeyi gün ışığını geçirmeyecek. Bakteri üremesine engel olunması için opak olacak. Depo girişleri ve kanallar sivrisinek ve benzeri canlıların girmesine engel olacak şekilde perdelenecek. Bununla birlikte depolar temizlenebilir olması amacıyla kolayca erişilebilir olacak.

Yüzde 30 su tasarrufu öngörülüyor

Yağmur suyu toplama alanları sayesinde konutların kullandığı su tüketiminde yüzde 30 civarında su tasarrufunun olması bekleniyor. Küresel iklim değişikliği sonucu yağışların düzensizleşip azalması nedeniyle oldukça önem taşıyan bu adım sayesinde uzun vadede su tüketiminde ciddi oranda azalma olması bekleniyor.