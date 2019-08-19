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Lüleburgaz'da yangın

6 dakika önce

Lüleburgaz ilçesinde eski şehir mezarlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Lüleburgaz ilçesinde eski şehir mezarlığında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde bulunan eski şehir mezarlığındaki otların yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.
Duman nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşımda zaman zaman aksama yaşandı.
Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:24 Kaynak: AA
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