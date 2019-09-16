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Lüleburgaz'da yangın

1 saat önce

Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

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Lüleburgaz ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'nde Aydın apartmanın çatısından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında maddi hasar meydana geldi.

Yıldız Mahallesi, Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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