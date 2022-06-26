Tarımda da yerli tohumlardan hububat üretiminin arttırılması için çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade eden Ekici, deneme sahalarında bölgenin toprak yapısı ve iklim koşullarına en uygun tohumların araştırıldığını belirtti.

Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da yerli yulaf çeşitli tarla gününde tanıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.