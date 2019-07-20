Lüleburgaz'da yol yapım çalışması
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Lüleburgaz Belediyesince yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması başlatıldı.
Lüleburgaz Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:21 Kaynak: AA
Belediyesince yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışması başlatıldı.
Belediye Başkanı Murat Gerenli
, yaptığı yazılı açıklamada, daha modern bir kent oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.
Tüm mahallelerde hizmet seferberliği başlatıldığını kaydeden Gerenli, çalışmalar kapsamında 60 bin ton asfaltlama, 53 bin 681 metre kare beton parke kaplama çalışması yürütüleceğini aktardı.
Yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmalarını 2020 yılının ilk 6 ayı içinde tamamlamayı hedeflediklerini ifade eden Gerenli, planlamalar kapsamında çalışmaların hızla yürütüleceğini belirtti.
İlçe halkına en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını bildiren Gerenli, çalışmalar sonunda Lüleburgaz'ı modern ve estetik bir kent görünümüne kavuşacağını kaydetti.
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