Lüleburgaz'da yollara motorcu dostu bariyerler monte edildi - Son Dakika

Lüleburgaz ilçesinde belediye ekipleri tarafından motosiklet sürücülerinin kazalarda yaralanmaların önüne geçilebilmesi amacıyla 'motorcu dostu' olarak adlandırılan plaka bariyerler takıldı.

Lüleburgaz Motosiklet Kulübü'nün talebi üzerine Lüleburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne Caddesi'nde bir viraja sarı renkte plaka bariyerler monte edildi.

Kulüp Başkanı Tamer Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, motosiklet kazaları sırasında çarpan sürücünün ölme ihtimalini artıran çelik bariyerlere karşı ilçede ilk adımın atıldığını söyledi.

Özellikle son yıllarda artan motosiklet kullanımı nedeniyle bariyerlere olan ihtiyacın da arttığını belirten Oğuz, belediye başkanı Murat Gerenli ve Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Oğuz, Lüleburgaz'da motorcu dostu bariyerlerin sayısını artırmak için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.