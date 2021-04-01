Lüleburgaz'da Yunus Emre'nin üç boyutlu "minyatür odası" sergilendi - Son Dakika

Lüleburgaz'da Yunus Emre ve Türkçe Yılı temalı çalışma kapsamında tasarlanan Yunus Emre'nin üç boyutlu minyatür odası sergilendi.

Lüleburgaz Halk Eğitimi Merkezi öğreticileri Firdevs Keskin, Eda Göçerler ve Miray Yalçın tarafından kursiyerlerin de desteği ile hazırlanan minyatür, beğeniye sunuldu.

Merkezin müdürü İzzet Arslan, burada yaptığı konuşmada, minyatürün gerçeğine birebir benzediğini söyledi.

Emeği geçen öğretici ve kursiyerlere teşekkür eden Arslan, minyatürün hafta boyunca sergileneceğini belirtti.

Öğreticilerden Eda Göçerler de yapılan bu çalışma ile Yunus Emre'yi anlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Ürünün tüm parçalarındaki malzemelerin uyumlu olabilmesi için ayrıntılı bir araştırma yaptıklarını ifade eden Göçerler, "Ambiyansı yakalayabilmek için bolca filmlerini izledik. Yunus Emre'nin odasının duvar döşemesinden yer zeminine, odunundan halısına, sakalından kıyafetine, heybesine terliğine kadar en ince ayrıntılar düşünüldü. Bizim için çok keyifli bir çalışma oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.