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Lüleburgaz'da zabıtadan seyyar denetimi

27 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde görevli zabıta ekipleri, 8 Kasım Mahallesi'nde kurulan semt pazarının ardından İstanbul Caddesi'nde seyyar satıcılık yapanlara karşı harekete geçti.

Lüleburgaz'da zabıtadan seyyar denetimi, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde görevli zabıta ekipleri, 8 Kasım Mahallesi'nde kurulan semt pazarının ardından İstanbul Caddesi'nde seyyar satıcılık yapanlara karşı harekete geçti. Anons aracıyla satıcılara tezgahlarını kaldırmaları şeklinde uyarıda bulunan ekipler, uyarılara uymayanların tezgah ve mallarına el koydu.


8 Kasım Mahallesi'nde semt pazarının hizmete girmesinin ardından belediyeye bağlı zabıta ekipleri, seyyar satıcılara karşı harekete geçti. Bu kapsamda bir polis ekibinin de eşlik ettiği zabıta personeli 2 kamyonet ve bir anons aracıyla birlikte İstanbul Caddesi'ndeki seyyar satıcıları tek tek uyardı. Zabıta tarafından cadde boyunca seyyar satıcılara tezgahlarını kaldırmaları yönünde uyarı yapıldı. Uyarıya uymayan seyyar satıcıların mallarına el konuldu.


Belediye yetkilileri, seyyar satıcılara semt pazarında faaliyet göstermeleri için Cuma gününe kadar süre vereceklerini, Cuma gününden sonra yapacakları değerlendirme sonucunda denetim ve yaptırımlarını artıracaklarını belirtti. Öte yandan mallarına el konulan 2 seyyar satıcıya 153'er lira idari para cezası kesildiği öğrenildi. Seyyar satıcıların idari para cezası ve taşıma bedelini 2 gün içinde ödemesi halinde mallarını geri alabilecekleri öğrenildi. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:52 Kaynak: İHA
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