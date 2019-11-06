Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz'daki Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor
Son Dakika Güncel Lüleburgaz'daki Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor

Lüleburgaz'daki Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Beldesi Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaatındaki çalışmalar devam ediyor.

Lüleburgaz'daki Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Beldesi Aile Sağlığı Merkezi (ASM) inşaatındaki çalışmalar devam ediyor.


Lüleburgaz'a bağlı Evrensekiz beldesindeki ASM inşaatında sona gelindi. Mevcut sağlık ocağının yetersiz olması nedeniyle Kırklareli Valiliği tarafından yapımı devam eden ASM, 2 adet muayene odası, 1 adet tıbbi müdahale odası, 1 adet laboratuvar, 1 adet gebe izlem ve aile planlama odası, 1 adet aşı ve bebek çocuk izlem odası, 1 adet emzirme odası, 1 adet kat ofisi olacak. Yapımı devam ede ASM ile ilgili açıklama yapan Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Yeni yapılacak olan Evrensekiz Aile Sağlığı Merkezi'nin, ülkemize, ilimize, ilçemize, beldemize hayırlı olmasını temenni ederek başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya, milletvekili Selahattin Minsolmaz'a, emeği ve katkısı olanlara şükranlarımı sunuyorum" dedi. - KIRKLARELİ

Evrensekiz, Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
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