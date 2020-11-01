Lüleburgaz'dan İzmir için kampanya - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi İzmir'de meydana gelen depremin ardından depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

İzmir'de 60'dan fazla kişinin yaşamını yitirmesine ve 900'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yurdun dört bir yanından olduğu gibi Lüleburgaz Belediyesi de harekete geçti. Depremzedelerin yaralarını bir nebze olsun sarabilmek için başlatılan yardım kampanyası 3 Kasım Salı günü saat 17.00'a kadar sürecek.

İstenen malzemeler

Havaların soğuması nedeniyle ihtiyaç malzemelerinin hızlı bir sürede gönderilmesi gerektiği için kampanyanın 3 Kasım'a kadar olduğu belirtilirken istenen malzemeler de sıralandı. Yapılan açıklamaya göre vatandaşlardan istenen malzemeler şöyle; Bebek bezi, hijyenik ped, maske, dezenfektan, kullanılmamış battaniye ve uyku tulumu.

Yardım toplama yerleri

Vatandaşların 3 Kasım saat 17.00'a kadar günün her saatinde yapılabilecek yardımların toplama merkezleri ise şöyle; Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası, Kapalı Pazaryeri ve Semt Merkezi, Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi, Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi. - KIRKLARELİ