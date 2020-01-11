Lüleburgaz Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lüleburgaz Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı - Son Dakika

Lüleburgaz Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı

6 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirdi.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Lüleburgaz Devlet Hastanesinin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirdi.

Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat çalışmalarının yüzde 95'inin tamamlandığını söyledi.

Yıl içerisinde hizmete açılacak hastanenin son teknoloji ile donatılacağını anlatan Bilgin, "Hastanemiz gerçekten çok kaliteli ve modern olacak. Belki Trakya'daki sayılı hastanelerden biri olacak. Biz çalışmalarımızı en hızlı şekilde sürdürüyoruz. Haziran ayı gibi hastanemizi hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:44 Kaynak: AA
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