Son Dakika Haberleri: Lüleburgaz HEM'de 15 bin kursiyer eğitim gördü
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Lüleburgaz HEM'de 15 bin kursiyer eğitim gördü

1 saat önce

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından 1 Eylül 2018-17 Haziran 2019 tarihleri arasında açılan 922 kursta 15 bin 177 kursiyer eğitim gördü.

Lüleburgaz HEM'de 15 bin kursiyer eğitim gördü, System.String[]
Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi tarafından 1 Eylül 2018-17 Haziran 2019 tarihleri arasında açılan 922 kursta 15 bin 177 kursiyer eğitim gördü.

Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Lüleburgazlı vatandaşların meslek edinmeleri ve beceri kazanmaları amacıyla açtığı kurslar aracılığıyla yeni başarılara imza attı. Mesleki, sanatsal ve sportif alanlarda açtığı kurslarla birçok vatandaşın meslek ve belge sahibi olmasını sağlayan Lüleburgaz Halk Eğitim Merkezi'nin 1 Eylül 2018-17 Haziran 2019 tarihlerinde açtığı 922 kursta 6 bin 499 erkek, 8 bin 678 kadın olmak üzere 15 bin 177 kişi eğitim gördü. Halk Eğitim Merkezi tarafından 165 çeşit kurs açıldı. Açılan 206 mesleki kursta 4 bin 498, 629 genel kursta 10 bin 469, 87 okuma-yazma kursunda 210 kursiyer eğitim gördü.

57 yabancı uyruklu kursiyer eğitim gördü

Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan sportif, mesleki, sanatsal ve okuma-yazma kurslarında 5'i erkek 52'si kadın olmak üzere 57 yabancı uyruklu kursiyer de eğitim gördü. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:22 Kaynak: İHA
Lüleburgaz, Güncel
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