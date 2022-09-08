Lüleburgaz ilçesinde bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Turgutbey köyünde trafik ve asayiş uygulamasında M.Y'nin otomobilinde arama yaptı.
Aramada 34,29 gram metamfetamin ile uyuşturucu içmek için kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.Y sevk edildiği adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika