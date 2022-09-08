Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Turgutbey köyünde trafik ve asayiş uygulamasında M.Y'nin otomobilinde arama yaptı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

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