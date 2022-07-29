Lüleburgaz'da Kur'an kursu öğrencilerine deprem tatbikatı yaptırıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da Kur'an kursu öğrencilerine deprem tatbikatı yaptırıldı

29.07.2022 13:06
Lüleburgaz'da Kur'an kursu öğrencilerine deprem tatbikatı yaptırıldı

Lüleburgaz ilçesinde cami ve Kur'an kurslarında deprem tatbikatı yapıldı.

Lüleburgaz ilçesinde cami ve Kur'an kurslarında deprem tatbikatı yapıldı.

Lüleburgaz İlçe Müftülüğünce afete hazırlık çalışması kapsamında müftülüğe bağlı tüm cami ve Kur'an kurslarında yaz kurslarına katılan öğrencilere yönelik deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında öğrencilere önce deprem ve afetler hakkında bilgiler verildi.

Ardından senaryo gereği yaşanan depremde "çök-kapan" talimatını uygulayan öğrenciler, daha sonra toplanma alanlarına tahliye edildi.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da Kur'an kursu öğrencilerine deprem tatbikatı yaptırıldı - Son Dakika

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