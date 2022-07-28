Çiftlikköy'de henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da anız yangınında 132 dönüm tarım arazisi zarar gördü - Son Dakika

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