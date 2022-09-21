Özerler Mahallesi Çeşme Meydanı'ndaki kahvehanede S.A. ile M.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

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