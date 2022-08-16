Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı - Son Dakika
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Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı

16.08.2022 09:26
Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı

Lüleburgaz ilçesinde depreme dayanıksız 130 bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Lüleburgaz ilçesinde depreme dayanıksız 130 bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Lüleburgaz Belediyesinden yapılan açıklamada, olası depremlere karşı bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda ilçede 40 toplanma alanı belirlendiği ifade edilen açıklamada, depreme dayanıksız olduğu belirlenen 137 binadan 130'unun yıkıldığı, 7 binayla ilgili yasal sürecin devam ettiği bildirildi.

Çalışmaların AFAD koordinatörlüğünde devam ettiği bildirilen açıklamada, "Her mahallede belirlenen acil toplanma alanlarına vatandaşlar luleburgaz.bel.tr internet adresi içinde yer alan 'acil toplanma alanı' butonuna tıklayarak ulaşabiliyor. Lüleburgaz, Kırklareli il genelinde en fazla acil toplanma alanına sahip ilçe konumunda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
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Lüleburgaz'ın Deprem Raporu:  '130 Bina Yıkıldı, 40 Adet Toplanma Alanı Belirlendi' Lüleburgaz'ın Deprem Raporu:  '130 Bina Yıkıldı, 40 Adet Toplanma Alanı Belirlendi' Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Kırklareli, Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da depreme dayanıksız 130 bina yıkıldı - Son Dakika
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