Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü - Son Dakika
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Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü

05.08.2022 11:15
Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü

Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün arka lastikleri yolda oluşan çukura düştü.

Lüleburgaz ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüsün arka lastikleri yolda oluşan çukura düştü.

İnönü Mahallesi General Ferhat Akat Caddesi'nde şebeke suyu hattında patlak meydana geldi.

Mustafa Kipriksiz'in kullandığı 39 AAL 203 plakalı otobüs, patlak nedeniyle yolda oluşan çukura saplandı.

Arka tekerlekleri çukurda kalan otobüs hareket edemedi. Otobüste bulunan 30 işçi başka araçlar fabrikaya götürüldü. Belediye ekipleri yolda çalışma başlattı.

Yaşanan arıza nedeniyle 3 mahallede su kesintisi yapılacağı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kırklareli'nde işçileri taşıyan otobüsün lastiği yoldaki çukura düştü - Son Dakika
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