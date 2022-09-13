LTSO'nun akreditasyon denetiminden başarı ile geçtiğini ifade eden Cebelli, beş yıldızlı hizmet göstergesi olan akreditasyon sertifikasının yenilendiğini kaydetti.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından akreditasyon sertifikasının yenilendiği bildirdi.

Kaynak: AA

Salih Yüce, Lüleburgaz, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.