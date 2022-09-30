Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık memurunun ismi hastane ünitesine verildi - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık memurunun ismi hastane ünitesine verildi

30.09.2022 12:24
Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık memurunun ismi hastane ünitesine verildi

Lüleburgaz ilçesinde hasta nakli yapan ambulansın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden sağlık memuru Hakan Küçükkoçan'ın ismi Lüleburgaz Devlet Hastanesinin acil servisine verildi.

Lüleburgaz ilçesinde hasta nakli yapan ambulansın kaza yapması sonucu hayatını kaybeden sağlık memuru Hakan Küçükkoçan'ın ismi Lüleburgaz Devlet Hastanesinin acil servisine verildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, düzenlenen törende Hakan Küçükkoçan'ı unutmamak ve unutturmamak için ismini acil servise verdiklerini söyledi.

Küçükkoçan'ın 6 yıl önce kazada hayatını kaybettiğini ifade eden Cerit, "Biz 6 senedir Hakan arkadaşımızı hiç unutmadık, her daim anıyoruz. Kendisi bizim için kıymetli bir insandı." dedi.

Törende, Küçükkoçan'ın acil servisin girişine fotoğrafı ve özgeçmişi asıldı.

Sağlık Memuru Hakan Küçükkoçan, 2016 yılında Lüleburgaz Devlet Hastanesinden Tekirdağ'a hasta nakli yapan ambulansın kaza yapması sonucu hayatını kaybetmiş, kazada 3 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Lüleburgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık memurunun ismi hastane ünitesine verildi - Son Dakika

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